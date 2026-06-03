Lara Guerra 03 JUN 2026 - 23:55h.

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Iker Jiménez recuerda entre risas junto al resto de colaboradores de 'Horizonte' los numerosos tweets de Leire Díez hacia el presentador y el programa en un día señalado para la política española tras la salida del sumario del caso 'Fontanera'.

En un día tan importante para Leire Díez, Jorge Calabrés recuerda que la de Vizcaya siempre ha estado pendiente del programa que tanto ha criticado a través de sus redes sociales: "Luego nos ve siempre porque antes nos mandaba mensajes mientras se emitían los programas".

Tras esto, 'Horizonte' ha colocado sobre la pantalla los mensajes que la política dedicaba al presentador.

Lo penoso es que Iker Jiménez pueda seguir soltando soplapolleces en Mediaset

Tanta paz lleves como la que dejas