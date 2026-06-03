Iker Jiménez recuerda los mensajes que Leire Díez le dedicaba a él y a 'Horizonte': "Luego nos ve siempre"
Iker Jiménez, sobre una posible entrevista a Florentino Pérez en 'Horizonte': "Me gustaría que mañana soltase unas cuantas bombas"
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Iker Jiménez recuerda entre risas junto al resto de colaboradores de 'Horizonte' los numerosos tweets de Leire Díez hacia el presentador y el programa en un día señalado para la política española tras la salida del sumario del caso 'Fontanera'.
En un día tan importante para Leire Díez, Jorge Calabrés recuerda que la de Vizcaya siempre ha estado pendiente del programa que tanto ha criticado a través de sus redes sociales: "Luego nos ve siempre porque antes nos mandaba mensajes mientras se emitían los programas".
Tras esto, 'Horizonte' ha colocado sobre la pantalla los mensajes que la política dedicaba al presentador.
Lo penoso es que Iker Jiménez pueda seguir soltando soplapolleces en Mediaset
Tanta paz lleves como la que dejas
Se lo han dicho sus amigos los fantasmas. Venían en un ovni de la rave.