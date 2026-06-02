Miguel Salazar Madrid, 02 JUN 2026 - 23:36h.

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Esta semana se celebra en Badajoz el juicio a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, por las supuestas irregularidades en el puesto que se le adjudicó en la Diputación de la ciudad extremeña. El periodista y colaborador de 'Horizonte' Alejandro Entrambasaguas se ha trasladado a la ciudad portuguesa de Elvas para desvelar todos los detalles de un punto importante de la causa que se investiga: la casa que se compró en la localidad para presuntamente evitar pagar impuestos en España.

La casa, en ruinas y sin electricidad

Según explica el informador, fue hace "tres años" cuando David Sánchez se "compró al contado" la casa a través "del uso de dos cheques bancarios con fondos que previamente le había inyectado su padre".

Sin embargo, ese 'palacete' lo había comprado ya en reuinas. Alejandro Entrambasaguas muestra varios aspectos del exterior de la casa. "La fachada se cae a trozos", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Tal y como detalla el colaborador, la vivienda "no tiene ni agua ni luz". "Esta es la prueba, es la toma de agua completamente abandonada, y justo encima se encuentra una toma de luz. Aquí ya vemos como no tiene ni timbre ni nada", describe.