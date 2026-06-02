Miguel Salazar Madrid, 02 JUN 2026 - 23:02h.

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Varias asociaciones de jueces lamentan que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya sido poco contundente en su respuesta a las presuntas maniobras que han salido a la luz por parte de Leire Díez para buscar información comprometedora de jueces y fiscales.

Asociaciones de jueces creen que el CGPJ ha sido poco contundente

En 'Horizonte' hemos podido contar con los magistrados Roberto García Ceniceros y José María Asencio tras lanzar las agrupaciones de jueces un serio comunicado donde creen que esta situación "va mucho más allá" que los "frecuentes ataques" que han sido lanzados en los últimos tiempos "desde la política a miembros del Poder Judicial".

"El CGPJ se ha quedado muy corto", lanza García Ceniceros como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Cree así que la respuesta del órgano de gobierno del poder judicial "está varias pantallas atrás", "como si no se hubiese enterado" de las informaciones que publican diferentes medios sobre las cloacas del PSOE.

"El comunicado del Consejo no solo me parece insuficiente, me parece una suerte de declaración de principios sin virtualidad práctica", expresa por su parte José María Asencio en el programa de Cuatro. Este juez cree que el CGPJ parece "no querer salirse del guion".