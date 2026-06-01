Miguel Salazar Madrid, 01 JUN 2026 - 23:56h.

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El periodista Alejandro Entrambasaguas está siguiendo muy de cerca el juicio contra David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, por su presunto 'enchufe' en la Diputación de Badajoz. Desde la capital pacense, el colaborador muestra un sitio "de vital importancia" por la reunión que, al parecer, tuvieron miembros de la cloaca del PSOE.

Personas implicadas en la trama Leire Díez se veían asiduamente en la cafetería La Marina, donde "diseñaron un plan de espionaje a la magistrada Beatriz Biedma". Entrambasaguas cuenta además que en ese mismo establecimiento era común ver, cuando se desplazaba a la ciudad, a David Sánchez desayunar un café y media tostada.

Su objetivo: "dañar su honor"

Esos miembros de la cloaca viajaron desde Ferraz hasta la ciudad más poblada de Extremadura para "espiar" a la jueza que instruye el caso de David Sánchez. Tal y como manifiesta el periodista en 'Horizonte', llegaron a verse "con un funcionario de la Diputación de Badajoz". En ese encuentro, siempre citando las mismas fuentes, los miembros de la cloaca "le entegaron documentación" clave sobre sus familiares y otros elementos para "investigarla".

"No encontraron nada pero la siguieron", aclara Alejandro Entrambasaguas. El objetivo de sus actos era "dañar su honor" e "intentar destruirla" para "acabar con el caso" que se juzga en Badajoz.