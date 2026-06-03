Miguel Salazar Madrid, 03 JUN 2026 - 22:52h.

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Jorge Calabrés, tertuliano de 'Horizonte', utilizaba de un momento a otro el teléfono móvil para profundizar en informaciones que se iban conociendo sobre la actualidad política. El presentador del programa Iker Jiménez reaccionaba. "Hoy verán que en algún momento alguno que otro mira el móvil, eso es un peligro...", decía.

Pero el periodista empezaba así a hablar sobre una posible visita de Florentino Pérez al programa de Cuatro. "Don Alessandro, ¿tenemos a Florentino mañana aquí?", aseguraba mientras leía el mensaje que acababa de escribir por teléfono. "Yo no miento", continuaba Jiménez como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El presentador del espacio de actualidad reconoce que sería un orgullo poder conversar con el presidente del Real Madrid en vísperas de las elecciones a la presidencia del club, que se celebran este domingo 9 de junio. "Me gustaria que mañana, hacia las once de la noche, soltase unas cuantas bombas", manifiesta Iker Jiménez.