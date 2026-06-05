Lara Guerra 05 JUN 2026 - 03:02h.

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'Horizonte' hace un recorrido por todos los últimos acontecimientos del ámbito político; entre ellos el juicio de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. Este mismo jueves arrancaba la quinta sesión del juicio sobre la supuesta contratación irregular del músico y familiar del presidente del Gobierno en la diputación de Badajoz; lugar en el que se encuentra Alejandro Entrambasaguas para revelar todos los detalles ocurridos.

Después de la emisión de sus declaraciones, los colaboradores y presentadores de 'Horizonte' no han podido evitar quedar alucinados e incluso soltar alguna carcajada ante cada una de las palabras del músico. El mismo Eduardo Inda, completamente estupefacto confesaba su incomprensión: "Creo que su abogado debe ser el peor de todo Badajoz...¿por qué no le dice que se acoja a su derecho de no declarar? Cada vez que habla se mete en un lío".

Jorge Calabrés, sobre las declaraciones: "Es una barbaridad"

Asimismo, el periodista, que causaba las risas del resto de invitados, comentaba que "las caras de los magistrados son un poema y ese poema tiene consecuencias penales porque es una barbaridad". Esteban Urreiztieta, subdirector de 'El mundo' y colaborador del programa también se mostraba perplejo: "Yo no he visto a nadie declarar peor ante un tribunal", a lo que Jorge Calabrés confirma: "Es una barbaridad, una cosa loca".