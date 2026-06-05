Lara Guerra 05 JUN 2026 - 00:40h.

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Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid, comparece en el directo de 'Horizonte' tras presentar de nuevo sus deseos por continuar en su puesto actual. Una rueda de prensa que no ha dejado de generar una gran polémica con su 'batalla' contra Riquelme.

Desde el primer momento, Pérez ha dejado clara su gran pasión por el Madrid, y es que fue su padre el que le metió en el cuerpo ese sentimiento madridista. Todo esto le llevó a dar su paso en el año 2.000 cuando avaló 247, los problemas económicos del equipo quedaron atrás. Tal es así, que Florentino ha confirmado que el propio Forbes lo valora en más de 10.000 millones de euros, por quinto año consecutivo.

Entre todo esto, Iker Jiménez ha recordado lo sucedido con Riquelme, donde Florentino ha retomado el origen de aquellos que quisieron entorpecer al partido desde hace años: "He detectado en los últimos tiempos había medios de comunicación y personas del equipo que querían desestabilizar al club. No podemos vivir así y por eso he convocado elecciones. Hay gente antimadridista y yo quería convocar elecciones porque había personas con ganas de desestabilizar al Madrid".

Florentino Pérez, sobre la época más oscura del Madrid: "La directiva del 2008 y 2009 era mala y tóxica para el equipo"

Además, Pérez explica que, desde su punto de vista, aquellas persona que tenían ese objetivo vienen de una etapa siniestra del Madrid: "En el 2000 no había ni un duro, y yo en el 2006 cuando ya ganamos la primera copa de Europa pues me fui porque tenía mucho trabajo. En el 2008 se organizó un cisco dentro del club y supe que tenía que volver. Era una etapa en la que se colaba gente que no eran socios del Real Madrid"

Por último, el presidente del equipo asegura que en esa época la "directiva era mala y tóxica al meter a personas que no eran socios, los colaban para votar en las asambleas del Real Madrid. Ahora aparecen los hijos de aquellas personas. Yo estoy cabreado porque veo que hay movimientos extraños y cuando veo la candidatura pues es cuando decidí que me tenía que presentar. Riquelme, su padre estaba en esas juntas donde se colaban esas personas que no eran del Madrid".

La entrevista completa de Florentino Pérez

Disfruta al completo de toda la entrevista de Florentino Pérez en su paso por 'Horizonte'