Horizonte Madrid, 04 JUN 2026 - 23:42h.

Este es el motivo por el que Florentino Pérez sigue comprometido con el Real Madrid

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Una de las primeras preguntas que tiene Iker Jiménez para Florentino Pérez en su entrevista en 'Horizonte' es la que tiene "mucha gente": "Este hombre que ha hecho mucho dinero, que no tiene por qué meterse en preocupaciones, puede estar tranquilamente descansando, ¿por qué esta pasión por el Madrid, meterte en todos los líos que te metes? Mucha gente dice 'No merece la pena'". El motivo lo explica en este programa.

El motivo por el que sigue comprometido con el Real Madrid

La respuesta del presidente del club es clara: "¿Cómo no va a merecer la pena?" Y es que fue su padre quien le metió este sentimiento madridista desde "chiquitito".

Esta es la razón por la cual dio el paso el año 2000 cuando vio que iba "por mal camino": "Llegué yo allí, avalé con 247 que entonces eran 25.000.000.000 de pesetas y se acabaron los problemas económicos. Creamos un Madrid moderno económicamente hablando".

Y es que Florentino Pérez asegura que siente una gran "satisfacción" al saber que 26 años después Forbes diga que el club vale 10.000.000.000 de euros: "Es el club más valioso del mundo por quinto año consecutivo además".