Lara Guerra 04 JUN 2026 - 23:06h.

Compartir







'Horizonte' llega con un nuevo programa donde los escándalos políticos vuelven a ser los grandes protagonistas de la noche. Día a día el PSOE está en boca de todos y es inevitable opinar sobre ello, como así lo ha hecho Tomás García, quien fue una gran personalidad del partido al ser el secretario general del PSOE de Madrid entre 2007 y 2015.

En primer lugar, García valora todo lo sucedido: "Esto es la muerte del PSOE. Pedro Sánchez es la persona que ha matado y mortajado al partido. Ha llevado a que se pudran las instituciones, la confusión de lo público y lo privado, la deslegitimación del Poder Legislativo porque Sánchez lidera sin el Parlamento. Ha traicionado los valores de la democracia, nunca el independentismo ha sido el aliado de un social demócrata"

Tomás García: "No existe un gobierno, es el bloque de investidura"

Asimismo, confiesa que "no existe un gobierno, es una coalición negativa, el bloque de investidura que nada tienen que ver. Todo nos duele mucho. Pedro Sánchez mató al PSOE y desde mi opinión no debe seguir ni un solo día más. En este momento toca que los ciudadanos decidan y las urnas es el lugar indicado para poder salir de esto".

Por último, el que fuera secretario general asegura que conoce a la perfección la trayectoria de Sánchez detalla que "él se mantiene en el poder pese a todo. Siempre se dejó claro que estaba prohibido las conversaciones con Podemos, pactar con independistas y con enemigos del Estado...y nos enteramos que Pedro Sánchez lo estaba haciendo"