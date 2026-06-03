Lara Guerra 03 JUN 2026 - 23:37h.

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Fermín Sola Barrena, Jesús Vidaurreta Fernández, Miguel Crespo Obanos, Miguel Antonio D'Entremont Jiménez y Juan Martín Domínguez Villar son los nombres de los cinco agentes fallecidos de la Policía Foral de Navarra en el accidente de tráfico ocurrido en la AP-8, a la altura de Elgoibar, Guipúzcoa. En este contexto, Iker Jiménez y Carmen Porter dan el pésame a sus familias durante el access de 'Horizonte'.

Al mencionar a las Fuerzas de Seguridad del Estado, Carmen no ha dudado en recordar lo sucedido y mostrar sus condolencias: "Queremos mandar nuestro pésame a todas las familias de esos cinco policías forestales que han perdido la vida en un tremendo accidente. Todo nuestro cariño a los compañeros y familiares".

Iker Jiménez: "Nuestro pésame más querido"

Además, Jiménez, también se ha pronunciado sobre ello: "Nuestro pésame más querido porque quizá en los números que están de alguna manera operando en la calle, trabajando en las cosas, sabemos que la dignidad es total"