Horizonte Madrid, 20 JUL 2026 - 22:51h.

El corresponsal en Washington informa sobre cuál era la intención de Trump al esperar junto a la seleccion española

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Donald Trump se ha hecho viral al intentar meterse en la celebración de la selección española tras ganar el Mundial. Un hecho que comentan en 'Horizonte' con el corresponsal en Washington David Alandete, quien conecta con el programa vestido con la camiseta de España. Es el periodista quien revela los detalles de cómo vivió el presidente de Estados Unidos el partido.

Así vivió Donald Trump la final del Mundial

Aunque Donald Trump vivió el partido "muy de cerca", lo cierto es que "de fútbol no tiene ni idea", asegura el periodista. "Él fue allí y me dicen que se aburrió bastante. Es un secreto a voces aquí: a Trump le gusta mucho Messi".

En cuanto al momento viral del Presidente, afirma: "Él buscaba llegar ahí y colocarse en medio y ser él el que levantara la copa porque cuando hay una celebración con el Presidente aquí se hace de ese modo", añade Alandete.

Por otra parte, el corresponsal revela un "dato interesante": cuando ha llegado a la rueda de prensa por la mañana, uno de los asesores que ha estado con Donald Trump durante el fin de semana le ha preguntado por qué cortó la Federación Española de Fútbol al Presidente de la foto que han publicado. "Sospechaban que lo habían quitado con IA", informa el periodista.

¿Por qué no apareció Pedro Sánchez en las fotos?

Según asegura David Alandete, "realmente lo que sucedió fue un apaño de protocolo para dar prioridad a la Casa Real" y el cual fue "decidido por la Casa Blanca". Y es que "Donald Trump tiene una excelente relación con el rey de España" porque "en 2020 invitó a los reyes a una cena de Estado", señala.

"Trump está cortejando a los reyes para que acepten ese tipo de visita porque para él es importante", añade refiriéndose a la inauguración del pabellón que está construyendo.