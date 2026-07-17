Horizonte 17 JUL 2026 - 00:51h.

El general Rafael Dávila, tras la demolición de la Verja de Gibraltar: "Solo ha otorgado una mayor soberanía a Reino Unido"

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Tras el acto de la demolición de la Verja de Gibraltar con motivo de la entrada en vigor del tratado sobre el Peñón, firmado entre la Unión Europea y Reino Unido, el general Rafael Dávila analiza en ‘Horizonte’ qué supondrá este pacto para España y si existen motivos para la "euforia" por el "comienzo de una nueva era de prosperidad compartida" a la que se refirió el presidente del Gobierno en su discurso.

Con contundencia, durante su conexión en directo con el programa, el general se ha referido al tratado como "una pantomima" por las siguientes razones: "Han consagrado Gibraltar como una colonia militar y encima han conseguido que sea la metrópoli de la baja Andalucía". Y es que, según el general, desde el punto de vista militar, "el único interés del Reino Unido es que es una base militar".

"No va a cambiar nada, nada más que hemos perdido soberanía"

En su análisis sobre la situación estratégica de España, el general Dávila sostiene: "Desde el punto militar, nos han robado el mayor poder estratégico que tiene España, que es el control del Estrecho. No pintamos nada, allí está Marruecos, Estados Unidos y Reino Unido", se queja el general. A continuación, el militar asegura que el nuevo acuerdo no mejora esa situación y añade que el pacto "solo ha otorgado una mayor soberanía al país anglosajón".

"No va a cambiar nada, nada más que hemos perdido soberanía. Esto que ha ocurrido hoy es indignante y, por cierto, a espaldas del Parlamento español. La oposición no dice ni mu. Nos estamos acostumbrando y esto es muy grave. Es terrible lo que estamos viendo. Me gustaría que la gente reaccionase", concluye.