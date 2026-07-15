La profecía que da a España campeona del Mundial

Los más supersticiosos hablan de una profecía que ve a España campeona con paralelismos sorprendentes con 2010.

España tomó la Bastilla contra Francia con un juego coral que anuló a Francia.

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España tomó la Bastilla contra Francia con un juego coral que anuló a las estrellas galas que habían sorprendido por su efectividad en el Mundial. Ni Mbappé, ni Dembelé, ni Olise, ni Doué, ni Barcola funcionaron. Pero sí lo hizo un centro del campo capitaneado por Rodri, secundado por un gran Fabián y con un Olmo con colmillo. El resto lo hicieron Cucurella, Porro, Cubarsí y Laporte que frenaron a las estrellas, que ahora en Francia catalogan de fugaces. Arriba, ese lanzamiento de penalti que siempre es una tortura se convirtió en un trámite por la sangre fría de Oyarzábal. Y el orgullo de un Lamine que no teme a nadie. Unai fue un líbero más. Y los que entraron desde el banquillo lo hicieron con más ganas que nadie,, titularísimos. Un equipo, el mejor del mundo. Esto con la pelota.

Pero ¿Y si además hay una profecía que tiene escrito ya que España va a ser campeona? Cualquiera de los rivales de la final Inglaterra o Argentina tienen cracks, historia y serán rivales temibles, pero tal vez esta carta de la superstinción también esté con España.

Porque haciendo similitudes con el 2010, cuando España ganó su primer mundial, parece que el destino nos ayuda.

Empezó en el grupo H, Shakira puso la música. El partido inaugural fue México y Sudáfrica, este año también. En 2010, el Barcelona ganó Liga y Supercopa, y el Madrid hizo un Nadaplete. Ahora también. España tenía en 2010 ocho jugadores del Barcelona, ahora también. El Atlético quedó subcampeón de la Copa y este año tambén. Y en 2010, España venía de ser campeona de Europa,. como ahora. ¿El destino, la profecía? La realidad es que España está en la final.