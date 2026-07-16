Horizonte 16 JUL 2026 - 23:30h.

La periodista Ketty Garat, sobre la polémica conversación de un Guardia Civil siendo coaccionado por su superior: "Uno es un lacayo y el otro es un patriota"

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Katty Garat desengrana en 'Horizonte' todos los detalles sobre la exclusiva que ha publicado en el periódico ABC de la conversación entre dos altos mandos de la Guardia Civil. En este audio Fernando Mora, representante institucional de la Guardia Civil en la comunidad de Madrid, está siendo coaccionado por su superior para boicotear a Ayuso, pidiéndole que no acuda al acto que esta celebraba el 2 de mayo.

En dicha conversación, Fernando Mora, como señala el presentador, intenta "mantener por encima de todo su honor, diciéndole a su superior, Luis Antonio del Catillo, Teniente General del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, que tiene que ir al acto porque es su obligación", pese a las indicaciones de este:

"Esto que me estas ordenando lo voy a cumplir porque es una orden, pero creo que debo de hacer partícipe que yo no puedo estar de acuerdo con esta decisión. Entiendo que nos están instrumentalizando y que la Guardia Civil debe de ser imparcial. Esta es una batalla política y nosotros no debemos entrar", eran las palabras de Fernando Mora hacía su teniente, quien se mostraba muy molesto por su "deslealtad": "El hecho de que tengas que decir a la Comunidad de Madrid que no vas porque se te ha ordenado que no vayas me parece hasta desleal".

Katty Garat: "Hay esperanza pese a los intentos del gobierno por colonizar las instituciones"

Tras escuchar el fragmento, la periodista Katty Garat elogia la endereza de Fernando Mora: "Mantenerse así de firme ante una orden directa no es fácil". "Esto demuestra que hay esperanza. Pese a intentos del Gobierno por colonizar las instituciones, todavía quedan patriotas que se niegan a plegarse. Vemos claramente a dos Guardias Civiles de la Cúpula militar. Uno es un lacayo y el otro es un patriota", afirma.

Pese a lo sucedido, la periodista asegura que se queda con la parte positiva: "Un general diciéndole a su superior que no se va a plegar a esa instrucción pese a las amenazas y coacciones superlativas que sufre por parte". "Y esto es solo la primera parte", desvela Katty, que a continuación afirma: "Las amenazas son aún peores y son de una gravedad extrema. Por eso se produce el hecho insólito de que un general de división se haya atrevido a denunciar a un teniente general. Eso jamás había ocurrido en la Guardia Civil".