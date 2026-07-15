Horizonte Madrid, 15 JUL 2026 - 22:35h.

Alejandro Entrambasaguas escribió el primer libro donde se desvelaban todos los detalles del caso del hermano de Pedro Sánchez

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En 'Horizonte' dan valor al trabajo de Alejandro Entrambasaguas, quien ha estado informando a lo largo de los años sobre sus indagaciones sobre el caso de David Sánchez, y lo hacen recuperando algunas de las informaciones que ha contado en el programa.

Es Jorge Calabrés, compañero de mesa, quien da la "enhorabuena" al periodista: "Creo que ha hecho un buen trabajo. Es uno de los mejores periodistas de investigación de España y de los jóvenes, para mí, el mejor. Me alegro mucho de que todas sus informaciones se hayan visto reflejadas en esta sentencia".

Posteriormente, confiesa lo que más pena le da: "La reacción del Gobierno de España". "Se está dañando gravemente es la democracia en España y nuestro sistema", asegura dando sus correspondientes argumentos.

Por su parte, Juan Soto Ivars también felicita a Entrambasaguas porque "todo lo que se ha publicado en la sentencia estaba ya en su libro". "Es mucho más joven que yo y se ha convertido en un maestro. Es el Lamine Yamal del periodismo", añade para después comentar la reacción de Televisión Española a la condena del hermano del presidente del Gobierno.

El motivo por el que el abogado de Sánchez no se suma al relato de 'lawfare'

Por último, Alejandro Entrambasaguas tiene una explicación a por qué el abogado de David Sánchez no se ha sumado al relato de los ministros de que se ha producido 'lawfare': "Tiene temor a que los tres magistrados que han participado en la sentencia puedan ejercer acciones legales contra el derecho al honor por esa acusación tan grave. Esa es la única razón por lo que lo ha hecho".