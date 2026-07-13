Horizonte Madrid, 13 JUL 2026 - 22:41h.

El experto forestal asegura que están a tiempo de prevenir más muertes a causa de incendios

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En 'Horizonte' conectan con Paco Castañares, experto en incendios forestales y presidente de AEEFOR, para hablar sobre los incendios que han acabado con la vida de 13 personas.

"Las muertes son completamente evitables. Es una falta de responsabilidad no tener las infraestructuras preventivas de incendios forestales en el entorno de las viviendas donde habita la gente", es como arrancaba su entrevista.

En cuanto al incendio, opina que "también" se podía evitar: "Si la cuneta hubiera estado limpia como manda la Ley... El titular de la carretera tiene que dar explicaciones de cómo tenía la cuneta".

Y es que el experto siente que "no entienden" y "no quieren escuchar" porque "los incendios no son culpa del cambio climático, ni de los pirómanos", si no de "falta de gestión" y de "no adoptar las medidas preventivas". De hecho, aprovecha para dar una gran cifra de dinero que se hubieran ahorrado si lo hubieran aplicado en su momento.

Tras dar su perspectiva sobre lo que sucederá en los meses de verano en cuanto a materia de incendios, Paco Castañares aprovecha para hacer una petición para que los ciudadanos se pongan en marcha para "salvaguardar" la vida de la gente: "Estamos a tiempo".

El mensaje de Paco Castañares a los dirigentes políticos

"Si hubiera voluntad política y un pacto de Estado en el que interviniera el Gobierno de la nación, los gobiernos de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, podríamos resolver el problema en una semana. Es decir, en una semana podríamos estar tranquilos y haríamos lo que no hemos hecho en los últimos tres meses", señala Paco Castañares.

Y es que el experto asegura que cabe la posibilidad de que ocurra algo peor que en Los Gallardos, por lo que si ocurre, apunta: "Alguien tendrá que dar explicaciones porque todavía está a tiempo".

"Que se pongan a trabajar y dejen de dar los discursos de cambio climático que siempre encuentran un escondite para no asumir responsabilidades", añade contundentemente Paco Castañares.

Por último, concluye dirigiéndose directamente a los líderes políticos: "Señores ministros, señor presidente del Gobierno, señores que se esconden detrás del cambio climático... No es el cambio climático, es la falta de gestión. Si resuelven el problema de gestión forestal y hacen las medidas que tienen que hacer, ya puede haber cambio climático que no habrá perdida de vidas humanas ni habrá incendios que no podamos apagar".