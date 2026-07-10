Horizonte 10 JUL 2026 - 01:32h.

El magistrado Jesús Villegas cuestiona que la directora general de la Guardia Civil continué en su cargo tras su imputación

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Tras la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el marco de la investigación relacionada con Leire Díez y las cloacas del PSOE, el magistrado Jesús Villegas cuestiona en 'Horizonte' que la imputada continué en su cargo y critica con dureza las sus explicaciones sobre las reuniones que mantuvo con la exmilitante socialista.

Sobre el amparo de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Ministro de Interiores, Marlaska, hacia la directora general de la Guardia Civil y del DAO, después de que no hayan determinado su cese o suspensión temporal para eliminar la posible sospecha y daño a la imagen de dichas autoridades, el juez Villegas ha respondido tajante:

"Me produce asco y vergüenza. Es una grave comparativa nuestros guardias civiles y nuestros agentes se les mira con lupa y, el más mínimo error que cometan, los ponen en la picota. Tienen que ser extremadamente cuidadosos y delicados".

Villegas, sobre los "cafés" de Mercedes González con Leire Díez: "Nos tratan como si fuésemos imbéciles"

El juez Villegas se ha mostrado muy indignado al hablar sobre los "cafés" de Mercedes González y Leire Díez: "¿Qué hace la directora de la Guardia Civil reuniéndose con un personaje como ese? No lo puedo entender. Eres una de las máximas autoridades del Estado encargadas de las luchas contra el crimen y de protegernos a nosotros y te juntas con gente de semejante realidad. Nos tratan como si fuésemos imbéciles".

Asimismo, respecto a que Mercedes González continúe en su puesto, el magistrado ha declarado: "Es una decisión política, pero a mí personalmente me genera muchísima inquietud, malestar y resquemor. ¿Cómo voy a confiar en que me va a defender y va a luchar contra el crimen una persona que se reúne con la fontanera que es incapaz de dar una explicación medianamente clara?"

"El asunto es mucho más grave de lo que parece, porque no se dedicaba simplemente a robar, lo que se supone es que estaba urdiendo una trama para chantajear y sobornar a jueces, ficales y periodista que podían atentar contra los intereses del Gobierno porque estaban llevando cabo investigaciones que podían perjudicarlos. Me da la impresión de que vivimos en un circo", añade