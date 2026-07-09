Horizonte 09 JUL 2026 - 23:04h.

Alandete advierte de que EE. UU. estudia "aplicar aranceles a productos donde España tiene un peso dominante"

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Tras el inesperado cambio de tono de Donald Trump con España durante la cumbre de la OTAN, apenas un día después de que volviese a amenazar con cortar el comercio con el país, David Alandete analiza en 'Horizonte' qué hay detrás de ese giro y desvela lo que les han trasladado varios portavoces de la Casa Blanca, entre ellos, Jamieson Greer, representante de comercio.

El presidente de los Estados Unidos, en su regreso al país norteamericano, ha sorprendido con sus palabras hacia España, después de haberse referido a nuestro país como "una causa pérdida". "España hoy ha dado un giro completo y ha sido muy generosa. Les dije que dejaría de negociar y aceptaron nuestras condiciones. Accedieron a realizar pagos muy importantes. Se había comportado muy mal, pero hoy hubo una enorme unidad en la cumbre de la OTAN. Se respiraba un ambiente muy positivo", fueron las declaraciones de Trump.

Ahora, Adelante nos cuenta qué es lo que se comenta en EE. UU. sobre estos "supuestos acuerdos y pagos" que, según Donald Trump, habría aceptado España. El corresponsal afirma que esta misma mañana han podido preguntarle sobre ello al representante de comercio, Jamieson Greer, y asegura que "nadie en la Casa Blanca tiene ni idea de que es lo que ha pagado España."

"Nadie ha aclarado cuáles son esos pagos misteriosos", dice el corresponsal, que a continuación señala: "Yo sospecho que no ha pagado nada. Ha cantado victoria antes de tenerlo todo cerrado".

David Alandete advierte: "Se han identificado productos Españoles expuesto a cualquier tipo de arancel"

Del mismo, David Alandete cuenta que ha tenido la oportunidad de hablar con un representante del departamento de comercio de Estados Unidos y que este le confirmó que después de la última amenaza de Trump "se han identificado una lista de productos Españoles que estén especialmente expuesto a cualquier tipo de arancel".

"Somos una unión aduanera y comercial con la UE. No se puede aplicar aranceles solo a España, pero si identificas aquellos productos en los que España tiene una cuota de mercado dominante. Eso si está susceptible de ser castigado con un arancel atado a la Unión Europea, Trump lo va a revisar y va a considerar seriamente aplicarlo", explica el corresponsal.