Horizonte Madrid, 08 JUL 2026 - 22:29h.

El economista informa sobre cómo ha afectado la relación de Donald Trump con España en la economía del país

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Tras el análisis de lo ocurrido en la cumbre de la OTAN por parte del corresponsal David Alandete, en 'Horizonte' le preguntan a su colaborador Lorenzo Bernaldo de Quirós cómo nos puede afectar las amenazas de Donald Trump "a los bolsillos" y si realmente puede hacernos daño.

¿Cómo han afectado a la economía de España?

El economista asegura que "es ya una realidad" y aporta datos para corroborarlo: "En el año 2025 respecto al 2024, las desinversiones, las salidas de capital americano de España aumentaron un 55,4% y la inversión neta, lo que entra frente a lo que sale, fue negativa. En los tres primeros meses de este año, que todavía nos queda por saber el semestre completo, las desinversiones norteamericanas en España se han multiplicado por seis".

"Es decir, ya estamos teniendo un efecto clarísimo en el que es el primer inversor extranjero en España y que da aproximadamente empleo a unas 200.000 personas en este país", añade.

Además, Bernaldo de Quirós señala que Estados Unidos es el primer destino mundial de la inversión exterior de España y, por tanto, "hemos visto clarísimamente cómo empresas muy importantes prácticamente han salido en las energías renovables por el cambio de la política americana".

"Es absolutamente obvio que empresas españolas no van a tener ninguna posibilidad de acceder a contratos públicos en Estados Unidos y es obvio que en el sector fundamental como es el de la tecnología y la defensa, el intercambio no sólo de información, sino de material sensible, va a sufrir de una manera extraordinaria", continúa.

Por lo que el colaborador concluye que "ya estamos sufriéndolo". Sin embargo, "el impacto no es tan grande en el comercio": "El comercio exterior con Estados Unidos supone aproximadamente el 4,4% el PIB español en el supuesto de que se cortase todo el comercio americano con España. Eso te costaría un punto aproximadamente en el PIB, no es relevante".

"Lo relevante es uno, la inversión, dos, el mensaje que lanza Estados Unidos no solo a sus inversores, sino a los inversores de sus aliados en países serios de que este no es un país fiable", algo con lo que está de acuerdo Bernaldo de Quirós: "No es un país fiable. Cuando tú no cumples las reglas del club y al club al que pertenece se llama la OTAN y los socios aceptaron un compromiso de inversión en defensa del tres y medio en material y equipamientos y del uno y medio en infraestructuras y tú no lo cumples, estás fallando en lo que es la apuesta básica por la seguridad y la defensa europea".

Además, añade otra razón "básica": "Un país que no cumple sus compromisos en seguridad y defensa con sus socios es un país infiable, no hacia Estados Unidos, hacia sus socios europeos también". "Claro, eso nos va a afectar a nosotros", concluye.