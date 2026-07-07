Horizonte Madrid, 07 JUL 2026 - 22:41h.

David Alandete profundiza en la protección de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello

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Delcy Rodríguez anunciaba el lunes una querella contra Aldama por esas afirmaciones que ella considera injuriosas respecto al famoso sobre de los fondos del PDVSA que tendrían una supuesta relación con una financiación presuntamente irregular del PSOE.

Por eso, en su conexión con el corresponsal en Washington, 'Horizonte' le pregunta a Alandete cómo se está valorando Estados Unidos esta jugada de la presidenta de Venezuela teniendo en cuenta que es "una protegida" de la administración de Donald Trump.

"Aquí se nos ha hecho muy complicado informar sobre Venezuela"

Para asegurar que Delcy Rodríguez es "una protegida" del país, David Alandete añade un dato que los venezolanos deben tener en cuenta: "Es una protegida de Estados Unidos pero ojo, no solo Delcy Rodríguez, también Diosdado Cabello y son palabras realmente mayores. Es decir, hay un nivel de cooperación enorme, de coordinación, de sumisión, dirán muchos, de apertura total".

"Estamos hablando de Delcy Rodríguez que ha sido acusada de todo tipo de tropelías y de un personaje en Venezuela como es Cabello imputado por narcoterrorismo aquí en Estados Unidos y muchas otras cosas", añade.

Y es que el periodista asegura que tanto la agencia AP como él mismo puede confirmar a través de sus fuentes que "Delcy estaba bajo investigación criminal en Miami y en Tampa por narcotráfico y por relaciones personales que tuvo con un narcotraficante". Sin embargo, "ella todo eso lo niega y niega la mayor", afirma.

Lo que quiere decir Alandete es: "Como Víctor de Aldama, yo he publicado y compañeros míos en el 'ABC' han publicado informaciones de ella y siempre el mismo bufete de abogados, el de Baltasar Garzón, nos ha pedido bajo amenazas de demandas rectificaciones sobre hechos factuales".

"Claro, esto de Víctor de Aldama, ella niega la mayor. Delcy no se prodiga mucho ni hace muchas declaraciones al respecto y siempre demanda. No responde y demanda", apunta.

"Yo creo que aquí hay algo muy importante, la de preservar salidas. Es decir, no sé cuánto tendrá Delcy Rodríguez al frente de Venezuela. Yo siempre he pensado que ella tiene que buscar alguna salida para algún sitio, ¿es esa salida la España y quiere estar simplemente controlando lo que se dice de ella para no tener problemas de entrada porque a Estados Unidos no va a venir?", analiza Alandete.

Por último, el corresponsal concluye: "El trabajo de los periodistas aquí se nos ha hecho muy complicado para informar de Venezuela desde que la Casablanca ha empezado a colaborar con Delcy Rodríguez y con Diosdado Cabello y no están muy contentos con que hagamos preguntas de ese tipo y yo creo que es una situación de incomodidad patente pero yo creo que han aceptado que tienen que trabajar con el Régimen y están haciéndolo".