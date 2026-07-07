Horizonte 07 JUL 2026 - 11:08h.

El general entra en directo en 'Horizonte y da su opinión sobre todo lo ocurrido

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'Horizonte' aborda la crisis institucional en torno a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, quien permanece en su cargo pese a estar investigada por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia, vinculada al caso de Leire Díez.

El general Dávila entraba en directo en el programa y reaccionaba con dureza a la exclusiva del ABC que revela que Pedro Sánchez habría impedido prescindir de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, pese a estar investigada. El general transmitió el estado de ánimo que reina entre los altos mandos del cuerpo: "Han destrozado a la Guardia Civil".

El titular del ABC rezaba: "Sánchez blinda a Mercedes González y abre una guerra con Defensa e Interior. La Moncloa impide a Marlaska prescindir de la directora de la Guardia Civil y a Robles tomar medidas contra el DAO".

Una información que llega en un momento especialmente delicado, con Mercedes González siendo investigada judicialmente por su presunta colaboración con la llamada "cloaca" y por sus encuentros geolocalizados con Leire Díez.

La respuesta del general Dávila fue contundente y directa: "Pues buenas noches a todos. Enhorabuena a España por esa victoria en el fútbol. Y solo te doy un titular reciente que me acaban de dar a mí, desde fuentes muy elevadas de la Guardia Civil. La frase es la siguiente: han destrozado a la Guardia Civil. A partir de aquí podemos seguir hablando."

"Mi reflexión no es mía. Es que he estado hablando con alto mando de la Guardia Civil y las palabras son exactamente así: han destrozado la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene la característica propia suya, que es un poco como la de las Fuerzas Armadas: son hombres y mujeres que viven fundamentalmente con una vida basada en la virtud. Y esa virtud les afecta muchísimo. Cualquier actitud en contra de esa virtud, y sobre todo en sus jefes, les afecta de una manera especialísima'', añadía.

El general fue más allá y desveló una situación interna de especial gravedad: "Han polarizado a la cúpula de la Guardia Civil. Y cuando hablo de la cúpula son los altos mandos, los tenientes generales. En este momento, la Guardia Civil tiene cuatro tenientes generales. Le falta por cubrir uno, curioso, el que manda fronteras, que lleva ya tiempo sin cubrirse. Y están polarizados. Esto es muy grave. Aparte de esperpéntico, figúrense la imagen que estamos dando internacionalmente."

Dávila no se limitó al caso concreto de Mercedes González y amplió su diagnóstico: "Esto es gravísimo. Cometeríamos un error gravísimo si nos creemos que esto es una cosa de ahora. Repasen ustedes España desde el año 2004. Han dado nada más que palos y palos al sistema democrático español. Tocan el CNI, tocan las Fuerzas Armadas, tocan la Guardia Civil, tocan Hacienda, tocan tráfico... y además de esperpento, es que es una delincuencia organizada, y hay que decirlo claramente."

Y apeló a la necesidad de una oposición firme que plante cara: "Necesitamos una oposición fuerte que diga claramente las cosas sin rubor, sin miedo, y además con datos. Mis palabras son un poco duras, pero yo desgraciadamente lo veo así."