Horizonte 07 JUL 2026 - 00:23h.

Además, en 'Horizonte' han salido a la luz las razones por las que el juez de Begoña Gómez "no puede considerarse de derechas"

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El juez ha autorizado a Begoña Gómez a viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, pero le ha denegado el permiso para acudir a la cumbre de la OTAN al considerar que Turquía no forma parte del espacio de justicia de la UE. En el programa de 'Horizonte' de este lunes las reacciones se han sucedido, con algún que otro colaborador respaldando la decisión del juzgado, pero con disparidad de opiniones.

En primer lugar, Jorge Calabrés ha comentado que para él le parece una buena decisión: "No podía quitar las medidas cautelares... es razonable que a Turquía no pueda ir, pero que a Londres, por las relaciones que tiene con España y por cómo sería por tema de extradición sería todo mucho más rápido. En el plano jurídico es una decisión acertada".

"Si se quiere marchar se va a marchar de cualquier sitio"

Otros como Carlos Cuesta han señalado que, en el momento que argumenta que hay "un riesgo de fuga", no entiende la diferenciación entre Turquía y Londres: "Si lo hay en Turquía... si se quiere marchar se va a marchar de cualquier sitio. Antonio Viejo es el juez que ha determinado esta medida, es el mismo del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Ahora deberían de estar aplaudiendo todos, diciendo 'qué independencia', diciendo que no saben por qué se le impide ir".

Eduardo Inda le ha dedicado varios elogios al juez que ha determinado que Begoña Gómez pueda viajar a Londres pero no a Turquía: "Está asentando la decisión del juez Peinado. Lo está diciendo otro juez soberano".