Horizonte 01 JUL 2026 - 23:48h.

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Vito Quiles vuelve a estar en el centro de la noticia después de que un juez ordene su detención y la Policía acuda a su lugar de trabajo. No obstante, este no se encontraba allí. Donde sí se encontraba es en redes sociales: “He salido a por el pan”, ha señalado al ver todo el revuelo que ha causado en las últimas horas ya no solo el hecho de que ordenen su detención si no también el hecho de no ser localizado por la Policía. Durante el programa de 'Horizonte', Beatriz Talegón ha arrojado todavía más luz a este tema.

Según ha contado Bea Talegón en 'Horizonte', el propio abogado de Vito Quiles ha señalado que desconocía cuál era la causa por la cuál se le pretendía detener para hacerle llegar una notificación judicial: "Él ha señalado al entorno de Begoña Gómez, a que está recibiendo muchas denuncias".

Además, la periodista ha apuntado tras hablar con Vito Quiles que se trata de una causa abierta contra él por una supuesta vulneración del derecho al honor que tendría que ver con el entorno de Yolanda Díaz, de una noticia que Vito Quiles habría publicado hace alrededor de un año "señalando posibles malos tratos o tema de acoso en el ámbito laboral del entorno de Yolanda Díaz".

¿Qué es el 'palote por busca'?

Por otro lado, Bea Talegón ha podido hablar también con fuentes de la policía, que tilda todo esto como "palote por busca": "Esto significa que después de varios intentos de notificarle para que acuda al juzgado, al no haber hecho caso es cuando el juez le cita para darle una audiencia y, si no acude, lo pone en busca y captura en los servicios informáticos policiales".

"Es un proceso normal cuando no consiguen notificarle a alguien una decisión judicial. Mañana se supone que se va a personar él voluntariamente. Estaba esperando a que llegase su abogado, que hoy parece ser que estaba fuera", concluye Beatriz Talegón en 'Horizonte'.