Horizonte 30 JUN 2026 - 22:58h.

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Fernando Grande-Marlaska ha comparecido en la comisión de investigación sobre la trama que envuelve a Koldo y José Luis Ábalos en el Senado y las reacciones en el plató de 'Horizonte' se han sucedido, con Luis María Pardo, abogado (ICAM) y presidente de Iustitia Europa, mostrándose contundente al respecto, asegurando que es "bochornoso". "Como guardia civil en excedencia me siento abochornado y avergonzado de sus palabras", ha subrayado.

El abogado destaca el hecho de que el ministro de Interior mantenga a la directora general de la Guardia Civil cuando "pesan serios indicios de haber presionado a la Unidad Central Operativa (UCO)". En segundo lugar, Luis María Pardo ha apuntado que son "trileros del lenguaje o ilusionistas del lenguaje".

"No nos merecemos un ministro de Interior así"

"Consideran a la población española como un niño pequeño al que le pueden decir de todo. Basta ya. Este esperpento que acabamos de ver... se han sacado hasta cuatro cortes en donde se ha determinado que el ministro Marlaska no ha dicho la verdad y que además ha utilizado como un prestidigitador el lenguaje a todos los españoles, ensuciando una institución como la Guardia Civil. No nos merecemos un ministro de Interior así", asegura el abogado.

Además, señala a la directora general de la Guardia Civil, María de las Mercedes González Fernández: "Sobre ella pesa una posible imputación en la Audiencia Nacional".