Horizonte 26 JUN 2026 - 00:39h.

El magistrado Jesús Villegas responde a Óscar Puente tras su mensaje en 'X' en el que se refiere a él como "mocito"

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El magistrado Jesús Villegas responde con contundencia a Óscar Puente en 'Horizonte' después de que este publicase un 'tuit' en la red social 'X' en la que se refirió a él como "el mocito feliz de la judicatura". Aprovechando su intervención en el programa, Villegas le ha dedicado unas palabras al ministro de Transportes.

Primero, el magistrado ha explicado a qué se estaba refiriendo Óscar Puente al llamarlo 'mocito': "Parece, según me dicen, que es un personaje discapacitado y que lo está intentando usar para insultarme". A raíz de esto, Iker Jiménez reflexionaba: "Es muy curioso como en las redes sociales los más tolerantes repiten la palabra subnormal todo el rato para insultar".

La respuesta de Jesús Villegas a Óscar Puente

Seguidamente, Jesús Villegas se ha mostrado serio al pronunciarse sobre la parte del mensaje en la que Óscar Puente aseguraba que "pueden hacer lo que quieran desde la más absoluta impunidad", unas palabras que el ministro publicó tras la encuesta lanzada por el magistrado en la red social 'X' con la siguiente pregunta: ¿Te convencieron las explicaciones de Pedro Sánchez sobre la corrupción?"

"El ministro es libre de criticarme, faltaría más, pero habla de impunidad... ¿Me está amenazando? ¿Está aludiendo a algún castigo? ¿Por qué tenemos que intimidar? ¿Por qué ese lenguaje de matones? ¿Qué pasa en nuestro país que no podemos criticar sin amenazar? Eso es lo que a mí verdaderamente me preocupa", señalaba.

"Ya que le gusta ese lenguaje tan infantil, ¿por qué no sacamos a Óscar Puente a la pizarra y le hacemos escribir cien veces 'está muy feo amenazar'? A lo mejor mejora un poquito el nivel de este país", decía tajante Jesús Villegas en el vídeo que encabeza esta noticia.