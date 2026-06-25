Horizonte Madrid, 25 JUN 2026 - 22:56h.

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En 'Horizonte' contactan con el corresponsal en Washington, David Alandete, con quien comentan el tema del día: el doble terremoto que ha arrasado Venezuela. Pero también, Iker Jiménez aprovecha para preguntarle por un tema que le concierne: su rifirrafe con Óscar Puente en redes sociales.

Y es que, durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Donald Trump ha vuelto a mencionar a España insistiendo en que somos un desastre como socios. Razón por la cual el periodista ha publicado en su cuenta de 'X': "¿Cómo es posible que se haya normalizado que un presidente de Estados Unidos afirme desde el Despacho Oval que España es 'un espectáculo horroroso'? ¿Cómo hemos llegado hasta ese punto? Y, sobre todo, ¿por qué el Gobierno de Sánchez parece asumirlo con absoluta indiferencia?"

La respuesta de Óscar Puente no ha tardado en llegar: "No lo asimilamos con indiferencia, Alandete. Sabemos que eso, precisamente, nos sitúa en el lado correcto de la historia. Que es en el que no estás tú". Es en el programa donde el corresponsal reacciona.

La reacción de Alandete a la respuesta de Óscar Puente

"Increíble, yo le invitaría a que me bloquee", señala tajante el periodista. Y es que, según confiesa, Alandete tiene al ministro de Transportes silenciado y no se ha enterado del post hasta horas después de que le respondiese.

La realidad, según el periodista, es que "Trump está cada vez está más molesto con España" y, al escuchar sus últimas declaraciones, asegura: "No proceso estas cosas". Por esta razón le preguntó al propio Rutte si estaba de acuerdo con estas afirmaciones, a lo que él le respondió "Sánchez está equivocado y el tiempo le va a quitar la razón".

"Yo lo cuento y lo digo y ahí es cuando responde Óscar Puente. Yo te puedo decir Iker, por lo que me dice el secretario general de la OTAN y por lo que veo aquí, España es un paria en la OTAN y va a llegar a la Cumbre señalada y aislada", concluye.