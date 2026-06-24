Miguel Salazar Madrid, 24 JUN 2026 - 23:37h.

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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional asegura en un nuevo informe entregado al caso 'Plus Ultra' que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría conversado con "muchos" periodistas del llamado club 61.

Según las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, este grupo lo conforman profesionales de los medios de comunicación que habría estado predispuesto para favorecer la imagen del Ejecutivo.

El "encontronazo" de Entrambasaguas con una periodista del club 61

"La list de todos los periodistas cercanos al Gobierno que aparecen este volcado de la Policía Nacional coinciden con los mismos periodistas que estuvieron contribuyendo a decir que todo era falso lo que publicábamos", explica Alejandro Entrambasaguas en el programa 'Horizonte'.

El colaborador detalla además un "encontronazo" que tuvo con una de las periodistas que formaban parte de este club. "Dije que había intentado hablar con el expresidente y que no quería dar su versión de los hechos", comienza diciendo. "Hubo una de estas periodistas que por lo bajo me dijo: '¿por qué será?'. A lo mejor te tendría que preguntar por qué a ti te coge el teléfono", relata.