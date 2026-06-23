Miguel Salazar Madrid, 23 JUN 2026 - 23:30h.

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Un hombre ha sido acusado de agredir sexualmente a una turista procedente de Alemania en Almería. Según hemos podido saber en el programa 'Horizonte', el individuo habría llegado a una autocaravana situada en la desembocadura del río Andarax.

Así se produjo el intento de agresión

El presunto agresor "se quitó los pantalones" y se "tiró sobre la mujer" que se encontraba dentro. Llegó a golpearla "con violencia" y portaba una navaja, tal y como asegura el periodista Paco Pérez Caballero en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Sin embargo, la agresión no llega a realizarse por los "gritos" que se escuchan por parte de la víctima, que hacen que la policía llegue rápidamente al lugar de los hechos.

"El hombre sale huyendo, se arroja al mar y nada desesperadamente", relata Pérez Caballero en el programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez. La marea en esos momentos se encontraba "encrispada" y eso hacía muy complicado el nado.

El hombre empezó a ahogarse y, como vemos en la parte superior de la noticia, cinco policías se tiran hacia él. Consiguen salvarle tras resultar heridos algunos de los agentes y ya se ha ocnfirmado que el individuo ha recibido la prisión provisional sin fianza.