Miguel Salazar Madrid, 23 JUN 2026 - 23:00h.

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La sentencia del Tribunal Supremo por la que la justicia condena a José Luis Ábalos y a Koldo García a 24 años y 3 meses y 19 años y ocho meses de prisión respectivamente es histórica. Nunca antes un exministro había recibido una pena tan alta por un caso de corrupción.

El análisis del psiquiatra forense

El doctor Cabrera, psiquiatra forense y colaborador de 'Horizonte', analiza en el programa de Cuatro el escrito. "Es un acta filosófica de intenciones", lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El colaborador hace un análisis curioso de la setencia que también condena a Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama, a 4 años de prisión -podrá eludir la cárcel si cumple una serie de requisitos-. "Si la lees, se ve qué parte de la sentencia es de cada juez. Es difícil la unanimidad en el Supremo, en el Supremo hay que pelearla", apostilla.