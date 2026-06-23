La sentencia habla de 447.795 euros porque los dos millones en posibles comisiones en mascarillas no han sido acreditados.

La defensa de Ábalos acudirá al Constitucional y a Europa para anular la sentencia de 24 años de cárcel

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La sentencia condena a 24 años para Ábalos por varios delitos de corrupción, pero ¿cuánto dinero se llevó Ábalos? Esta ha sido una de las bases de su defensa. Que a él no le han encontrado dinero, que no se ha llevado nada a su bolsillo o si ha aflorado alguna cantidad, es muy poca. El propio Ábalos lo dijo en su alegato final. "¿Sólo por 10.000 euros? Qué barato me vendo".

Según reza la sentencia, Ábalos se lleva las siguientes cantidades:

340.000 euros es lo que percibiría por esos 10.000 euros al mes que pagaba Aldama a Koldo para gastos generales.

82.295 euros en total por el piso en alquiler para Jessica en la Torre de Madrid en plena plaza de España.

-8.000 euros por disfrutar 10 días de verano de la vivienda en Villa Parra, Marbella gracias a sacar un comunicado sobre el rescate de Air Europa

17.500 euros por el alquiler del chalet de la Alcaidesa que la sentencia no cuantifica, pero que era una renta de 2500 euros al mes desde julio de 2021 hasta enero de 2022.

El total: 447.795 euros. Esa es la cantidad que a Ábalos le puede parecer poco, pero los delitos no dependen del dinero que se cobre. Se habla también de una comisión de 2 millones por el contrato de las mascarillas, pero el Supremo no lo contabiliza porque ese dinero no se ha encontrado.