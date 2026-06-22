Isabel Sanz 22 JUN 2026 - 21:29h.

Ábalos tiene por delante 10 años y 6 meses para salir de prisión.

En las causas por corrupción como esta, no se impone una condena por un hecho.

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¿Va a estar 24 años en prisión Ábalos? No. Nunca más tiempo que el triple de la máxima condena. Por organización criminal le han caído 5 años y 6 meses, el triple de eso son 16 años y medio. Cuando ya haya cumplido dos tercios de la condena Ábalos podría salir de la cárcel en tercer grado, si cumple una serie de requisitos, entre ellos el buen comportamiento. Eso sería, según las cuentas, dentro de 11 años. Ya ha cumplido 6 meses. Así que Ábalos tiene por delante 10 años y 6 meses para salir de prisión. El Supremo acusa a Ábalos de 9 delitos: 4 de cohecho, 3 de trafico de influencias, uno de organización criminal, y otro de malversación.Los hechos probados que condenan a Ábalos y le llevan a 24 años de pena.

Hoy se ha conocido la sentencia y se han escuchado muchas reacciones, algunas de ellas, desde el Gobierno, que hablan de penas desproporcionadas. De esa desproporción habla el Gobierno y hablan algunas defensas con las que ha contactado Noticias Cuatro, en cambio, en el otro lado, fuentes jurídicas creen que se ajustan perfectamente a derecho.

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Esto como siempre depende de a quién le preguntes, pero hay que dejar claro un hecho. En las causas por corrupción como esta, no se impone una condena por un hecho. No se dice, tú has hecho algo muy grave y te mereces 24 años de cárcel. Lo que se hace es ir viendo hechos aislados y se imponen penas por cada uno de los delitos, y claro, la suma hace que al final las condenas sean muy abultadas. Ábalos por ejemplo, tiene cinco años y medio por organización criminal, tres y medio por cohecho con tráfico de influencias otros tres y medio por malversación, y así suma y sigue hasta los 24. Y en el caso de Koldo 19.

Pleno de hechos probados

Y es que se les condena por casi todos los que acusaba la fiscalía. Por el cobro de mordidas, que a veces eran en dinero, los 10.000 de Koldo y a veces en especie, como el piso de Jesica Rodríguez. Por elegir a dedo a la empresa suministradora de mascarillas que llevó Aldama. Por los enchufes de Claudia Montes y Jesica Rodríguez, que además no iba a trabajar y también por aceptar estancias en casas a cambio de mover una licencia o actuar para favorecer el rescate de Air Europa. Pero también han sido absueltos por tres apartados, uno de ellos, el que tiene que ver con el uso de información privilegiada para conseguir los contratos de las mascarillas. Por eso, los tres se han librado de pagar 3,7 millones de euros.

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Frente a los 24 años de cárcel de Ábalos han suscitado polémica los cuatro años y medio de Aldama que ni siquiera tiene que pisar la prisión. Esta decisión se debe a premiar su colaboración. Y también porque los jueces han querido ser más duros con Ábalos y Koldo porque son los que estaban en las instituciones. Hay mucho de sentencia ejemplarizante de cara a castigar la corrupción del poder y de cara a animar a otros a colaborar.