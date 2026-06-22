Isabel Sanz 22 JUN 2026 - 15:17h.

José Luis Ábalos ha protagonizado el auge y la caída más estrepitosa de la historia democrática española.

Aldama anima a colaborar con la justicia a los que vienen por detrás.

Compartir







Es el auge y la caída más estrepitosa de la historia democrática española. El hombre que subió a la tribuna en la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy abanderando la lucha contra la corrupción, la mano derecha para todo de Pedro Sánchez, ha sido condenado a la mayor pena de prisión de un ministro en toda la democracia, nada menos que 24 años de cárcel. Pasará de tiempo efectivo en ella como máximo 16 años.

Su mano derecha, Koldo García, a 19 y el empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia, pero a este le suspende la condena. Esta suspensión, que implica que Aldama no entrará en prisión, está supeditada a que no cometa otro delito, a que presente un informe semestral de actividades y haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

PUEDE INTERESARTE Terremoto político y judicial tras el auto del juez Peinado: de la reunión de urgencia del CGPJ hasta las críticas de la Policía

La Sala considera en su sentencia a José Luis Ábalos y Koldo García responsables de delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, y destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción.

La Fiscalía Anticorrupción pedía penas de 24 años de prisión para el exministro, 19 y medio para su exasesor y 7 para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares que encabezó el PP reclamaban 30 años para el exministro y su exasesor, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado noviembre, mientras que para el empresario solicitaban cinco años.

PUEDE INTERESARTE El juez Peinado manda a juicio a Begoña Gómez y le impone medidas cautelares como la retirada del pasaporte

Durante el juicio, tanto Ábalos como su exasesor se declararon inocentes de los hechos que se les acusaba y pidieron su absolución, mientras que Aldama reconoció haber participado en los delitos de cohecho pasivo, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Casi una década ha pasado desde que Jose Luís Ábalos y Pedro Sánchez eran un equipo. Era el hombre de confianza del presidente, ahora es el innombrable en las filas socialistas. Fue de los pocos que acompaño a Sánchez en su destierro y posterior regreso político al frente del PSOE. Un viaje que se hizo en este famoso Peugot

Llegó a la secretaria de organización del PSOE en 2017 convirtiéndose en el hombre fuerte del partido El mismo defendió la moción de censura contra Rajoy un año más tarde, en 2018. Hablando precisamente de lo mismo de lo que hoy se le acusa: de corrupción. Su fidelidad le llevó al ministerio de Fomento. Y fue uno de los negociadores con Podemos para formar el primer gobierno de coalición de la democracia. En 2020 repite en la misma cartera, esta vez bajo el nombre de Ministro de Transportes, Es precisamente este año cuando estalla el caso Delcy, la visita frustrada de la vicepresidenta Venezolana. Ese día Ábalos recibió una ovación del gobierno, que aplaudiendo y en pie cerró filas con el entonces ministro.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Pero el apoyo dura poco. Un sábado de julio de 2021, salta la sorpresa. Sánchez anuncia una crisis de gobierno. Y entre las salidas, la suya. Nadie lo esperaba y su salida nunca fue explicada por Sánchez, que lo recuperó de nuevo en las listas para las elecciones de 2023. Fue en 2024 cuando el caso Koldo salta a los medios. Pero explotó tan cerca de él que el gobierno lo expulsa del partido. Entonces fue cuando Ábalos soltó una frase para la historia: "Siento que me enfrento a todo, no tengo secretaria, no tengo a nadieeeeeeeeeeeee". Desde que ingresó en prisión han pasado más de 200 días.

Aldama anima a colaborar con la justicia a los que vienen por detrás

El empresario Víctor de Aldama ha animado a colaborar con la justicia tras conocerse la suspensión de su pena en el 'caso mascarillas' por su colaboración para descubrir la trama de mascarillas, algo que el Tribunal Supremo ha premiado pero avisándole de que ello "no reduce la gravedad de los delitos cometidos".

"Espero que los que vienen detrás colaboren", ha aseverado Aldama este lunes a los medios de comunicación a su salida del Supremo después de conocer la sentencia, al tiempo que ha agradecido a la justicia y ha asegurado que "la colaboración en este país sirve". Los magistrados aplican al empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo' la atenuante analógica de colaboración muy cualificada y suspenden la ejecución de su pena por su "aportación realizada al descubrimiento de los delitos".

El Supremo explica en la sentencia que el beneficio otorgado a Aldama por su colaboración "no reduce la gravedad de los delitos cometidos contra los intereses generales ni disculpan, por tanto, de la obligación de establecer un riguroso marco suspensivo de ejecución de las penas impuestas que responda a los fines que justifican la propia suspensión". Asimismo, el alto tribunal argumenta que no hay "razones relacionadas con la trayectoria criminal del acusado u óbices legales que impidan conceder la suspensión extraordinaria".

Feijóo pide elecciones inmediatas: "Ábalos no se nombró solo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que la sentencia a 24 años de cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos condena al Gobierno de Pedro Sánchez y le ha pedido al presidente que asuma sus "responsabilidades políticas" y exige elecciones inmediatas. En una rueda de prensa, Feijóo ha dicho que Ábalos "no llegó solo, no se nombró solo, no se dio poder a sí mismo" sino que fue Sánchez quien lo convirtió "en su mano derecha" y lo puso al frente de la organización de su partido. Por ello, ha afirmado, hay "responsabilidades políticas" de esta sentencia y la única salida del Gobierno es la convocatoria de elecciones.

"En esta situación de este colapso solo se sale convocando elecciones generales de forma inmediata", ha afirmado el líder del PP. Según Feijóo, la sentencia de hoy es una condena al Gobierno de Sánchez por el ejercicio de uno de sus ministros y un episodio más de la "situación límite" e ""incompatible con la normalidad democrática" que vive el Ejecutivo.

Ha dicho que el PP respeta total y absolutamente la sentencia y que después de que la justicia haya hablado es la política la que tiene que hablar. "No cabe esconderse, no cabe esperar y no cabe maniobrar", ha afirmado el líder del PP, quien ha insistido en que no va a presentar una moción de censura si no tiene la mayoría suficiente de la Cámara para que salga adelante.

El Gobierno condena los comportamientos de Ábalos sin nombrarlo

El Gobierno lamenta y condena "sin matices" los comportamientos del exministro José Luis Ábalos que le han llevado a ser condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de cárcel.

Según trasladan fuentes de Moncloa esos comportamientos "claramente han atentado" contra el principio de integridad que, aseguran, ha sido uno de los principios vertebradores del Ejecutivo de Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa.

"Somos un gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público", señalan en el Ejecutivo asegurando que a lo largo de estos años han "construido equipos, actuado e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello".

El Ejecutivo trata así de desvincularse de Ábalos, que dejó de ser ministro hace cinco años, en julio de 2021, después de que este lunes se haya hecho pública la sentencia que le condena por la compra irregular de mascarillas durante la pandemia; junto a su exasesor Koldo García (19 años de prisión) y al empresario Víctor de Aldama, que evitará la cárcel por colaborar con la Justicia.

Sin llegar a mencionar a Ábalos ni a ninguno de los condenados, en el Ejecutivo reprochan los hechos que han terminado en la condena conocida este lunes. "Lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada".

Puente critica la condena a Aldama: "¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis'"

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado la "aleccionadora" condena del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos y también el "perdón" que otorga al conseguidor Víctor de Aldama, al que exime de entrar en prisión por colaborar con la Justicia. Al ser interrogado sobre si ve desproporcionada la sentencia, Puente ha dicho que "lo que a cualquiera que tenga ojos en la cara", a la salida de un acto en el Teatro Real que clausuraba el presidente Pedro Sánchez.

En su cuenta de 'X', en tono irónico Puente critica el "perdón" a Aldama y considera que la sentencia es "aleccionadora". "¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora", señaló.

En otro mensaje en la misma línea añadió: "Y si en el informe incluís la asistencia a Manifestaciones sanadoras, como contra la corrupción o en defensa de la Nación, eso ayudará mucho".

En la misma línea, fuentes del Gobierno cargan contra la "desproporción sangrante" que a su juicio existe entre las penas a Ábalos y Koldo García y la de Aldama. Además critican que en la propia sentencia se acuerde la suspensión de la pena al empresario. En ese sentido ven claro que es "un mensaje al resto".