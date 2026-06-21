El abogado de Begoña Gómez ha denunciado al juez Juan Carlos Peinado ante el CGPJ por vulnerar su defensa

El juez Peinado manda a juicio a Begoña Gómez y le impone medidas cautelares como la retirada del pasaporte

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El auto del juez Juan Carlos Peinado con el que ha decidido abrir juicio oral contra Begoña Gómez y le ha prohibido salir de España, no solo ha provocado un terremoto político, sino también judicial y ha recibido muchas críticas por los sindicatos de la Policía por la referencia en la que el magistrado asegura que fueron los agentes quienes la escoltaron, justificando así el riesgo de fuga.

El auto también ha provocado que el Consejo General del Poder Judicial haya considerado expedientar al juez por estas afirmaciones. Para considerarlo, han tenido una reunión de urgencia este domingo de manera telemática para decidir si remiten el asunto al promotor de la acción disciplinaria para la apertura de un expediente.

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Los miembros de la comisión están valorando distintas propuestas y existe la posibilidad de que se convoque un nuevo encuentro de la Comisión Permanente este lunes a partir de las 9:00 horas.

La denuncia del abogado de Begoña Gómez

Por su parte, el abogado de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Juan Carlos Peinado por haber vulnerado el derecho de defensa. Antonio Camacho expone que tuvo conocimiento "a través de los medios de comunicación" de la apertura de juicio oral contra Gómez y la adopción de medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de territorio nacional.

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"Lo verdaderamente alarmante y objeto de la presente queja radica en que dichas resoluciones, dictadas presuntamente este sábado, día 20 de junio de 2026, no han sido notificadas a esta parte en ningún momento, de suerte que el compareciente, en su condición de defensa técnica, ha debido enterarse de su existencia y contenido a través de la prensa, sin que hasta la fecha de presentación de este escrito haya recibido notificación alguna por los cauces procesales legalmente establecidos", argumenta el abogado en la queja, remitida a las 12:07 horas de hoy.