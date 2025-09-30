Entre las irregularidades de las que habla el juez están las cartas en el caso de Juan Carlos Barrabés

Begoña Gómez no acude a la citación del juez Peinado al ser un trámite en el que no es necesaria su presencia

Hay dos informes que perjudican a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Uno es sobre los contratos otorgados a Juan Carlos Barrabés. El segundo, sobre el trabajo que prestaba la asesora de la mujer del presidente, según informa Isabel Sanz. En el caso de Barrabés, el que fuera socio de la esposa de Pedro Sánchez en el máster de la Universidad Complutense, todo comenzó con unas cartas de recomendación de apoyo de Begoña Gómez. Y no eran las únicas.

Gómez firmó para que Juan Carlos Barrabés consiguiera contratos públicos. Él los acabó consiguiendo y ahora un informe de un perito de Hacienda de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) dice que todo ese procedimiento de adjudicación estuvo plagado de irregularidades.

Entre las irregularidades de las que habla están precisamente las cartas. ¿Por qué? Porque dice que en los requisitos, en los pliegos, las cartas no aparecían como algo que tuviera que estar. Pero él las presentó, se le aplaudieron y se le valoraron mucho. En cambio, a otras empresas que no las presentaron, se les afeó, lo cual a él le choca mucho porque las cartas no eran un requisito.

Los 121 correos electrónicos de Begoña Gómez, el segundo informe que la perjudica

Lo segundo es el informe de la UCO sobre 121 correos electrónicos de Begoña Gómez. El problema es que, hace aproximadamente 20 días, Begoña Gómez habló de que su asesora le había prestado ayuda de manera muy excepcional en asuntos relacionados con su trabajo privado.

Son 121 correos en tres años y solo de la cátedra de la Complutense tan excepcional tampoco es, pero es que además el juez está esperando más correos electrónicos: los que intercambió la asesora de Begoña Gómez con el Instituto de Empresa. Entonces ya veremos cuánto.

Pero, a pesar de todo, hay que ver si todo esto es un delito de malversación o no. La Fiscal�ía dice que no y lo dice por varios motivos: