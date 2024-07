El empresario Juan Carlos Barrabés menciona dos reuniones en Moncloa con Begoña Gómez y Pedro Sánchez

Juan Carlos Barrabés ha declarado que tuvo dos reuniones en el Palacio de la Moncloa con Begoña Gómez y en las que estuvo presente Pedro Sánchez. Ambas ocurrieron después de la pandemia y se utilizaron para hablar de innovación con otros empresarios que había presentes. Esta nueva información no preocupa ni a la Fiscalía ni a la defensa.

El empresario Juan Carlos Barrabés ha reconocido que mantuvo dos reuniones en el Palacio de la Moncloa con Begoña Gómez y con Pedro Sánchez , entre otros empresarios. Barrabés no ha sido capaz de precisar las fechas de los encuentros pero sí ha destacado que participó en las mismas el director general de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha.

Los letrados que han asistido a la comparecencia han asegurado que Barrabés ha declarado durante más de 30 minutos mientras que la de Luis Antonio Martín Bernardos , economista y abogado de ‘Innova Next SL’, se ha extendido a una hora. Las diferentes acusaciones populares han avanzado que mantendrán una reunión para valorar si solicitan al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que cambie la condición de Barrabés y pase de testigo a investigado.

El empresario ha recalcado que no recordaba o no le sonaba que se le pidieran cartas de recomendación a Begoña Gómez. "No hemos quedado satisfechos en absoluto de la cantidad de preguntas que han quedado, de manera evasiva, sin contestar", ha indicado el abogado de Iutista Europa, Luis Pardo, sobre las declaraciones del empresario.