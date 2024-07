Un matrimonio, desahuciado de su casa de lujo: ''Estamos desamparados, hemos hablado con Servicios Sociales''

El afectado explica que no tienen donde ir tras el desahucio y admite que están hablando con Servicios Sociales para que les proporciones algún sitio al que irse a vivir y revela por qué no pusieron la casa en venta en su momento: ''Estaba en manos del fondo ya y no era posible. La negociación con el fondo era una cantidad que no se podía solucionar''.