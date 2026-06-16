Tras 13 años de negociaciones, Bruselas ha conseguido un acuerdo para impulsar un cambio en la normativa

Los cambios no han sido acogidos bien por todos: "Al final se pagará por otro lado"

Compartir







La Unión Europea, tras 13 años de negociaciones, ha llegado a un acuerdo para la nueva normativa que reforma los derechos de los pasajeros en los aviones. Entre las principales novedades, se mantienen las compensaciones por retraso y será gratis llevar una bolsa en el avión que quepa debajo del asiento, aunque no se garantiza la gratuidad de la maleta de mano, cuyo precio estará incluido en el billete.

Con los nuevos cambios, la tarifa que pagamos ya incluye la maleta, pero los pasajeros tendrán la opción de quitarla y pagar menos por el mismo billete.

Los cambios de la UE en su normativa para viajar en avión y sobre los derechos de los pasajeros

En el aeropuerto, la ristra de maletas es la norma, pero ahora no está de más tener en cuenta si de verdad las vamos a necesitar. En viajes cortes, podría compensar no llevar más que un bolso o mochila, siendo que los billetes serán así más baratos.

“Las compañías aéreas podemos ofrecer una tarifa más barata a aquellos que no lleven trolley a bordo”, señala Javier Gándara, presidente de ALA.

Son algunas de las novedades que entrarán en vigor, como pronto, en otoño, en el marco de la normativa europea.

Entre los cambios, además, se acabaron los suplementos por sentarse en familia. Los menores de 14 años podrán ir acompañados y, eso, no supondrá un sobrecoste.

En otras cuestiones, como las compensaciones por retraso, no hay movimiento. Serán las mismas condiciones:

Se garantiza una compensación por retraso de más de tres horas de 250 euros para todos los vuelos retrasados en rutas de hasta 1.500 kilómetros, de 400 euros para los vuelos intra-UE y de entre 1.500 y 3.500 kilómetros y de 600 euros para el resto de rutas. También tendrán derecho a estas compensaciones los pasajeros a quienes se cancele el vuelo con menos de 14 días de antelación.

La aerolínea deberá informar a los pasajeros mediante correo electrónico en un plazo de 96 días en caso de que su viaje sufra un retraso por el que tenga derecho a una compensación. En tal caso, el viajero deberá ser informado con claridad de los derechos que le asisten y de los procedimientos a seguir para obtener su indemnización, que cuyos umbrales se mantienen como estaban en el marco actual.

Las aerolíneas estarán obligadas a acusar recibo de una reclamación de inmediato y a responder, en un plazo de 14 días, ya sea pagando una indemnización o proporcionando una justificación clara para rechazar la reclamación.

Más de diez años se han necesitado para que salga una normativa que, a pie de aeropuerto, no obstante, no se ha acogido del todo bien: “Al final se pagará por otro lado”, dice más de un pasajero, a la espera de la entrada en vigor de la normativa.