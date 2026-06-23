Los pasos que se plantea Ábalos para intentar anular la sentencia

Lidia Camón 23 JUN 2026 - 14:36h.

Al haber sido juzgado ya en el Supremo el recorrido judicial que le queda es bastante corto.

Los hechos probados que condenan a Ábalos a 24 años de prisión: en 10 años y seis meses podría salir

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¿Puede Ábalos recurrir la sentencia? Al haber sido juzgado ya en el Supremo el recorrido judicial que le queda es bastante corto. Lo primero que va a hacer Ábalos es presentar un incidente de nulidad ante la sala que le ha juzgado en el Tribunal Supremo. Si la sala desestima este incidente, el exministro puede pedir amparo al Tribunal Constitucional. Al margen de esto, también está la opción del indulta, pero el Gobierno no se lo plantea.

Jose Luis Ábalos no esperaba una condena tan dura, lo ha confesado su abogado que anuncia que recurrirán a la justicia europea. La defensa de Ábalos la encabezan su hijo y su abogado, Mariano Turiel, que avanzan que van a recurrir la sentencia. La condena de 24 años de prisión, la más alta que ha recibido un ministro en democracia, la consideran muy excesiva

Denuncian que Aldama quede en libertad, a su juicio sin haber aportado nada a la causa, "como señaló el comandante de la UCO y todo y sin tener que devolver los 3,7 millones que ganó en comisiones.

Su abogado cree que no fue buena estrategia mantenerse en el escaño para que le juzgaran en el Supremo. Esa autocritica, la unica hecha hasta ahora, esconde un dardo al juez instructor. Precisamente la Audiencia Nacional investiga a Ábalos en la trama de las adjudicaciones, ese será su próximo frente judicial. Si hijo señala que va a pelear hasta Europa y que los que han pactado como Aldama y Jesica se han ido "de rositas". Víctor Ábalos dice que "solo piensan en Europa, la condena es una barbaridad, una cadena perpetua".