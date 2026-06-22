Miguel Salazar Madrid, 22 JUN 2026 - 23:35h.

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Víctor de Aldama continuará con la misma estrategia que ha mantenido en todo este tiempo dentro del conocido como 'caso Koldo'. Tras la sentencia del primer juicio por el presunto amaño de mascarillas en el ministerio de Transportes durante la pandemia por el covid-19, el empresario se mantiene: "voy a seguir colaborando".

Así lo ha afirmado durante una entrevista que ha concedido a Iker Jiménez en el programa 'Horizonte'. La periodista y colaboradora Ketty Garat le preguntaba a Aldama si se había "guardado información" para otras causas. "¿Has aportado todo lo que tenías", le lanza.

Victor de Aldama se guarda un as bajo la manga

El empresario afirma que tiene "mucha más información". "No solo es que quiera colaborar, es que tengo muchísimas más ganas de colaborar y de contar todo eso que todavía no he contado", manifiesta como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Víctor de Aldama apunta en el programa de Cuatro que lo que ha entregado se podría quedar "en un aperitivo" y que tiene "mucho, contundente e importante" guardado aunque planea sacarlo a la luz cuando proceda.