Miguel Salazar Madrid, 22 JUN 2026 - 21:59h.

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Si cumple una serie de requisitos -como no volver a delinquir o hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad-, el empresario Víctor de Aldama podrá evitar la entrada en prisión tras la sentencia que ha dado a conocer el Tribunal Supremo este mismo lunes 22 de junio. El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han sido condenados a 24 años y 19 años y ocho meses respectivamente.

Aldama ha contado cómo ha recibido la sentencia, que le impone a él 4 años de prisión pese a que puede eludirlos como hemos mencionado. "En ese momento se me pasa por la cabeza mi hija", relata durante una entrevista en 'Horizonte'.

Así reaccionó a la sentencia

El empresario relata que estaba siendo "muy duro" estar en la sala escuchando la sentencia del alto tribunal por el primer juicio del 'caso Koldo', centrado en el presunto amaño de mascarillas durante la pandemia por la Covid-19. Solamente pensaba en su hija, y en que el año pasado ya se perdió su cumpleaños.

"No podía estar sin ella otro cumpleaños más, con todo lo que hemos pasado este año...", expresa. Víctor de Aldama detalla que todo iba a peor cuando empezaron por las penas a Ábalos y a Koldo. "Estaban dándole las máximas, se me estaba viniendo el mundo encima", relata.

Luego, al saber que solamente se le imponían 4 años y que podía evitar la cárcel, se funció en un gran abrazo con su abogado José Antonio Choclán. "Se lo he dicho a él, para mí es algo más que mi abogado", comparte.