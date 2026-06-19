Horizonte 19 JUN 2026 - 02:44h.

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El pasado miércoles, José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por su presunta implicación en el caso Plus Ultra. Durante su comparecencia, el que fuera presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar respecto a las joyas que le fueron incautadas por la UDEF en el registro de su despacho, cuya tasación asciende a 1,3 millones de euros.

Unas joyas que como se ha podido saber según el entorno de Zapatero, tal y como confirmó Mañaneros 360, le fueron entregadas en el año 2007 como un regalo del rey de Arabia Saudí. Tras esta información, 'Horizonte' recupera un audio del pasado 25 de mayo en el que Luis Arroyo, portavoz de José Luis Zapatero daba otra versión completamente opuesta:

"Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Son joyas que un experto ha valorado entre 30.000 y 50.000 euros. Ha habido alguien que ha dicho que son de Arabia Saudita. Eso es falso. No ha recibido ningún regalo de joyas de Arabia Saudita".

Tras escuchar el audio, los colaboradores debaten sobre las contradicciones en cuanto al origen de las joyas. "Se desmienten unos a otros. Si asesorara al partido socialista les diría 'no habléis ninguno de las joyas. Silencio total, porque cada vez os vais metiendo en un pozo más profundo'. La van cagando cada vez más", señala Carmen Porter.