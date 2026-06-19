Horizonte 19 JUN 2026 - 00:05h.

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El pasado miércoles, José Luis Rodríguez Zapatero se acogía a su derecho de no declarar a las preguntas del juez de la Audiencia Nacional respecto a las 80 joyas valorada en un millón 300.000 euros que tenía guardadas en una caja fuerte de su despacho. El expresidente ha asegurado que dará explicaciones las próximas semanas.

Esta noche, en 'Horizonte' el magistrado José María Asencio analiza esta decisión: "En calidad de investigado en el proceso penal, a la hora de decidir su estrategia defensiva junto con su letrado, ha optado por ejercer un derecho constitucional, el de no responder a una de las partes en el proceso. En este caso, al fiscal anticorrupción".

"Se ha dicho por algunos medios de comunicación o algunos políticos que no está diciendo la verdad o no ha colaborador con la justicia, pero el investigado no tiene obligación de colaborar en su propia condena. Todo investigado en un proceso penal tiene derecho a guardar silencio o, incluso, a mentir. Al menos ha que no se derive ninguna consecuencia de su declaración", añade.

José María Asencio habla de la falta de medidas cautelares a Zapatero

Iker Jiménez ha querido conocer la opinión del magistrado respecto a "la no toma de ciertas medidas" como sustraer a José Luis Rodríguez Zapatero el pasaporte para evitar una posible fuga. "Las medidas cautelares tienen una finalidad clara, asegurar el proceso. Si el juez Calama ha decidido no acordar estas medidas es que, desde su punto de vista, no hay riesgo de fuga", responde.

"Esa decisión ha sido estrictamente jurídica, con base a lo que él ha entendido y se ha desprendido de la declaración de Zapatero. Eso sí, espero que quienes hablan de lawfare, que lo piensen más de una vez porque han visto que los jueces aplican la ley y no son instrumentos al servicio de una ideología determinada, porque si lo fuera, en concreto de la extrema derecha, sí que le hubieran quitado el pasaporte", concluye.