Horizonte 18 JUN 2026 - 23:01h.

El exsecretario general del PSOE de Madrid reflexiona en 'Horizonte' sobre el impacto que la imputación de Alba y Laura Rodríguez podría tener en Zapatero

Todos los programas de 'Horizonte' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







El caso Plus Ultra ha dado un nuevo giro este jueves después de que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, haya acordado a petición de la Fiscalía Anticorrupción imputar a las hijas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, y a su secretaría, Gertrudis Alcázar. Una decisión que se produce un día después de la declaración del exlíder socialista y que sitúa la empresa ‘What The Fav’ en el centro de la investigación.

Sobre este movimiento judicial, se ha pronunciado en 'Horizonte' el exsecretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, quien durante años tuvo una "estrecha relación" con José Luis Rodríguez Zapatero dentro del partido y a qui Iker Jiménez se ha referido como "un socialista histórico".

Tomás Gómez: "Me atrevería a decir que puede cambiar su estrategia judicial"

"Zapatero tiene una debilidad por las hijas. Por eso, una sorpresa que nos hemos llevado muchos es cómo pueden estar metidas en todo esto. Gertrudis es la secretaria de toda la vida, de una lealtad a Zapatero absoluta", señala Tomás Gómez antes de afirmar qué pudo suponer para Zapatero la decisión del juez de la Audiencia Nacional: "Creo que el gran punto de inflexión psicológico para Zapatero no fue ayer, creo que es hoy con la imputación de las hijas"

Según Tomás Gómez a raíz de la imputación de Alba y Laura Rodríguez su estrategia judicial podría cambiar. "Solo lo he visto enfadado una vez y fue cuando apareció la foto con sus hijas en la Casa Real. Me sorprendió mucho porque su carácter siempre ha sido muy autocontenido, por lo tanto, es probablemente lo que más daño y lo más grave que le ha pasado en todo esto", concluyó.