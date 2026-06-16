Miguel Salazar Madrid, 16 JUN 2026 - 00:01h.

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Seguimos conociendo más datos reveladores del 'caso Leire Díez', la investigación que pretende aclarar si existieron maniobras por parte de la presunta fontanera del PSOE y su entorno para torpedear las causas que cercan al PSOE y a Pedro Sánchez. La Unidad Cental Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha emitido un nuevo informe donde pone sobre la mesa el liderazgo de Santos Cerdán en la presunta trama.

Además, el documento revela hechos llamativos que hemos comentado en 'Horizonte'. La periodista y colaboradora del programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez Ketty Garat expone algunas conclusiones del caso.

Las conclusiones del informe

"Esto es muy grave y suena muy fuerte, pero la trama penetró en la cúpula de la Guardia Civil", detalla la informadora como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Según explica, el supuesto entramado "consigue tener efecto disuasorio sobre informaciones que tenían" del Partido Socialista. Además, hemos podido conocer que la directora del Instituto Armado Mercedes González se mensajeó con Leire Díez el mismo día en que ordenó abrir una investigación a la UCO. Esto ocurrió, como expone la UCO, "120 minutos de empezar una operación concreta".