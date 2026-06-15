Horizonte 15 JUN 2026 - 02:15h.

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Javier Sierra aborda en ‘Horizonte: ‘Yo, Trump’, la desclasificaciones promovidas por el presidente de los Estados Unidos relacionadas con documentos secretos del Gobierno de EE.UU. Entre ellos, figuran archivos relacionados con el caso Epstein, el asesinato de John F. Kennedy y los Fenómenos Aéreos No Identificados. Sobre estos últimos, el periodista analiza tres impactantes vídeos.

"El viernes se dio orden de salida a un nuevo paquete de documentos. Han sido 72 nuevos archivos, en total hay 298 archivos con miles de páginas en su interior", comienza explicando, antes de centrarse en esta última tanda sobre la que destaca que "son vídeos obtenidos por civiles".

El periodista desengrana las claves de estas sorprendentes imágenes en las que se pueden observar extraños fenómenos. "Llegaron al FBI de un 'hotspot', lugar donde haya gran actividad OVNI", explica, mientras da paso a un vídeo de octubre de 2024 sobre un estanque en el que se ve un objeto gravitando en un masa de agua.

Asimismo, en otra imagen, del año 2021 procedente del Noreste de los Estados Unidos, Javier Sierra muestra la grabación de "una esfera de un metro de diámetro con un centro plasmático que de repente empieza a moverse entre los árboles". En el último vídeo, del año 2022, se observan dos esferas, una de las cuales rota de una manera peculiar.

El periodista, subraya que lo más llamativo no son las imágenes, sino la ausencia de documentación: "Es bastante raro este material y forman parte de un dossier que ha ido compilando el FBI, pero el documento, el informe, la recopilación de los testimonios no está. Solamente han dado las imágenes".