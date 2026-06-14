Horizonte 14 JUN 2026 - 22:45h.

Carmen Porte analiza la imagen viral de Trump con una visita alienígena que está dando la vuelta al mundo: "Hay una historia detrás"

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Con motivo del 80 cumpleaños de Donald Trump, 'Horizonte' ofrece una entrega especial dedicada al presidente de los Estados Unidos. El programa a arrancado con una imagen viral que en las últimas horas ha dado la vuelta al mundo. Se trata de una fotografía que ha estado circulando en las redes sociales en las que es político aparece junto a una "extraña visita" de apariencia extraterrestre.

¿Qué hay detrás de esta sorprendete imagen?

En el programa, los colaboradores analizan esta imagen y lo que esta esconde. En concreto, Carmen Porter asegura: "Hay una historia detrás de todo esto", comienza diciendo antes de explicar el origen de esta imagen: "Empieza a hacerse viral porque dicen que es el propio Donald Trump decide mostrar, ante esa transparencia de la desclasificación que decide mostrar que él ya ha tenido contacto con los extraterrestres".

Y es que, coincidiendo con el proceso de desclasificación de documentos secretos del Gobierno de EE.UU. impulsado por Donald Trump, que comenzó el 8 de mayo con la publicación de 160 archivos, algunos usuarios en redes sociales sostienen que habría sido el propio presidente quien difundió esta imagen.

"La gente dice que en momento dado desde Casa Blanca le dicen 'no, esto no se puede publicar' y que dura tan solo unos minutos en sus redes sociales y entonces la quitan. Pero claro, la gente ha captado la imagen y la empiezan a editar y la gente se ha creído que forma parte de la descalificación", añadía Carmen Porter.

La reflexión de Vicente de Enrique tras la imagen viral de Trump

Por su parte, el periodista, Vicente de Enrique, lanza una reflexión acerca de Donald Trump y sus pretensiones respecto a esta gran desclasificación tras la publicación de esta impactante fotografía:

"En mi opinión, lo que ocurre es que como la gran obsesión de Trump ha sido siempre crear su propia marca, dejar huella y pasar a la historia. Ya que no puede pasar como el pacificador, como se presentó en esta legislatura, quiere pasar como algo mucho más grande, ser el presidente que revela al mundo la presencia extraterrestre".