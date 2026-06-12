Horizonte 12 JUN 2026 - 00:10h.

El magistrado ha dado luz verde a la UCO para analizar los movimientos bancarios de Alberto González Amador en el marco de la investigación

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El juez ha autorizado a la UCO a examinar las cuentas de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde 2014, en el marco de sus negocios con el grupo Quirón.

Carmen Porter ha podido hablar con el entorno cercano de González Amador, que asegura: “Estaban deseando que se activase esto y que cuanto antes mire la UCO las cuentas, mejor, porque van a ver que el dinero no viene del extranjero, que es un dinero trazable, que no se utiliza para pagar sobornos como en otros casos y que todo está vinculado al trabajo desempeñado”.

Carmen Porter: "Cuanto antes la UCO revise las cuentas e informe al juez, antes se podrá cerrar y archivar esta segunda causa"

Además, Carmen explica que confían en que el análisis de las cuentas sirva para cerrar la causa: “Cuanto antes la UCO revise las cuentas e informe al juez, antes se podrá cerrar y archivar esta segunda causa. No tiene nada que ver con la política ni con dinero público, como sí ocurre en otros casos”.

Por su parte, Jorge Calabrés ha dado su opinión al respecto: “Yo creo que despejar cualquier duda es bueno en el caso de González Amador. Si lo que se quiere es aclarar y limpiar su nombre, revisar las cuentas es lo mejor que se puede hacer”.