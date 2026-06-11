Ángela Martialay, sobre la imputación del PSOE en el ‘caso Leire Díez’: “Es prácticamente segura”

Horizonte 11 JUN 2026 - 23:00h.

Ángela Martialay, señala la alta probabilidad de que el PSOE acabe siendo imputado como persona jurídica en el ‘caso Leire Díez’

Disfruta al completo de todos los programas de 'Horizonte'

Compartir







Carmen Porter ha explicado en ‘Horizonte’ que, según el director de 'El Mundo', la imputación del PSOE en el ‘caso Leire Díez’ sería inminente.

Ángela Martialay, jefa de Tribunales de 'El Mundo', ha señalado la alta probabilidad de esa imputación: “Es prácticamente segura. Creo que la cuestión pasa porque la operación que se montó en el ‘caso Leire’, con el requerimiento a Ferraz, que fue una entrada y registro de facto en la sede del Partido Socialista, tenía el objetivo de acreditar los pagos que se hicieron a Leire Díez y poder llegar a quien los ordenó y si había más personas implicadas en esa cloaca”.

Jorge Calabrés: "Sería un escándalo y muy grave"

Además, ha añadido: “Ahí la clave va a ser que la propia UCO, por orden del juez, se llevó el plan de prevención de delitos del Partido Socialista. Ese es el paso previo para la imputación de la persona jurídica. Es altísimamente probable que la imputación del PSOE como persona jurídica llegue más pronto que tarde”.

Jorge Calabrés también ha dado su opinión al respecto: “Sería un escándalo y muy grave, pero yo también lo doy por seguro. No que sea inminente, pero sí que va a suceder que el PSOE sea investigado en este caso de la fontanera, porque quien hace los pagos es el propio partido socialista. Está imputada la gerente del partido, que es quien pagó”.