Miguel Salazar Madrid, 11 JUN 2026 - 00:06h.

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Grupos radicales han salido a las calles en Irlanda del Norte después de que un individuo intentase degollar a otro a plena luz del día en la capital del estado, Belfast. El suceso ha generado indignación por el hartazgo de las organizaciones extremistas con la inmigración.

En 'Horizonte' hemos profundizado sobre el agresor. Según cuenta Paco Pérez Caballero en el programa de Cuatro, el hombre tenía 30 años y era natural de Sudán. "El agresor tenía un permiso de residencia, estaba legalmente", informa el periodista como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Las secuelas en la víctima de la brutal agresión

Además, se cree que existe una posible vinculación entre los dos. "Hay quien dice que este hombre el atacado puede haber ayudado al atacante", relata Pérez Caballero. Tras el suceso, los vecinos salieron a la calle aterrorizados y consiguieron apartar al agresor de la víctima, que ha quedado con duras secuelas físicas y psicológicas.

"Ha perdido un ojo y el otro ojo ha quedado dañado, su vida no va a ser igual", manifiesta el periodista.