Alejandro Entrambasaguas desvela la intrahistoria de su foto con David Sánchez: "Se paró a mirarme fijamente"
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Alejandro Entrambasaguas, periodista y jefe de investigación de El Debate, comparece en el directo de 'Horizonte' para aportar todos los detalles del juicio de David Sánchez y su respectiva famosa foto.
Sobre la intrahistoria de la imagen, Alejandro explica que "esta fotografía se tomó ayer, en el penúltimo día de que quedara para sentencia. Eran las nueve y media de la noche, ya no había ningún periodista y solo quedaban dos reporteros gráficos. Yo me quedé en la zona habilitada para los periodistas y en un momento dado salieron los acusados. Cuando lo hizo David se paró y durante unos segundos fijamente, yo le mantuve la mirada".
Alejandro Entrambasaguas: "Los compañeros se sorprendieron con la mirada que me lanzó"
"Entiendo el nerviosismo que tenía el músico porque justo ese día un abogado me citó y puso de alguna manera en valor las investigaciones y la sorpresa es que cuando se montó en el coche, los compañeros me dijeron 'oye que mirada te ha lanzado'. Y así quedó grabado este momento"